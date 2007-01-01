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Общество

В Кирове защитили права работников-инвалидов

Дарья Джуманова
03.06, 14:43
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Районная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в одном из муниципальных учреждений города. О ее результатах сообщили во вторник, 3 июня.

Оказалось, что сотрудникам, имеющим II группу инвалидности, был установлен 8-часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе, что противоречит Трудовому кодексу РФ.

Прокуратура внесла представление директору организации, и нарушения были устранены: теперь работникам установлена сокращенная 35-часовая неделя с сохранением прежней зарплаты.

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