В Кирове защитили права работников-инвалидов
Районная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в одном из муниципальных учреждений города. О ее результатах сообщили во вторник, 3 июня.
Оказалось, что сотрудникам, имеющим II группу инвалидности, был установлен 8-часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе, что противоречит Трудовому кодексу РФ.
Прокуратура внесла представление директору организации, и нарушения были устранены: теперь работникам установлена сокращенная 35-часовая неделя с сохранением прежней зарплаты.