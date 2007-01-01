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В ЖК «Космопарк» начались работы по созданию современной инженерной инфраструктуры

03.06, 17:01
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Федеральный девелопер DOGMA продолжает активное строительство современного жилого квартала «Космопарк» на улице Болдина в Калуге. Все работы ведутся согласно графику.

В мае были завершены работы по выносу тепловых сетей за территорию участка застройки. Также продолжилось проектирование сетей электроснабжения для подключения строящегося комплекса «Космопарк», началась разработка проекта индивидуального теплого пункта, который в будущем обеспечит жителей горячей водой и теплом.

В настоящее время на объекте ведется строительство двух жилых корпусов, где продолжаются монолитные работы. В 1-й секции урбан-блока № 3.1 началось устройство опалубки под бетонный приямок шахты лифта. В секциях 2, 3 и 4 идут подготовительные работы под заливку фундамента.

В урбан-блоке № 3.2 в 1-й секции выполнено монолитное перекрытие третьего этажа, во 2-й секции выполнена заливка вертикальной конструкции третьего этажа, а в 3-й - первого этажа, в 4-й секции строители начали укладку гидроизоляции фундаментной плиты.

По данным Единого ресурса застройщиков ЕРЗ, «Космопарк» является одним из лучших жилых комплексов по потребительским качествам в Калуге. В комплексе представлены квартиры площадью от 22,5 кв. м до 77,6 кв. м, которые будут сдаваться с чистовой отделкой и без. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Объединит все очереди собственный прогулочный бульвар. Во дворах появятся зоны для занятий воркаутом и гимнастикой, площадки для стритбола и столы для пинг-понга, места для отдыха с навесами. По периметру комплекса будет создан плоскостной паркинг на 1500 машиномест.

Застройщик — ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Д-ФИНАНС». Проектная декларация и разрешительная документация на сайте нашдом.рф

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