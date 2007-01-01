Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области пчеловодам рассказали про обработку полей пестицидами
Общество

В Калужской области пчеловодам рассказали про обработку полей пестицидами

Дмитрий Ивьев
03.06, 12:11
0 208
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы пройдут с 7 по 10 июня в районе деревень Савино, Вербежичи и Березовка Людиновского района.

- Просим принять меры и обезопасить свои пчелиные фермы на этот период! – предупредили во вторник в администрации района.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InN2emtnYmNMaWNkWHdXM0k0ckM4a1E9PSIsInZhbHVlIjoic285SG40clhKZ3UwSDU4VVF2NHV3Rm1WMjhQM2FwVXRQaXZ6bkVQRlJIbFZuTENsWkgzcGxSd1ZYSkxvSExDMklWbGRTN0dYN0JJQ3crMFJQU3M1cjFLekpoZkZFVldaNjZ0Nlc1c2FaRWJNY0ZGQXA3YXJEb1RoWGkxWmwxcVBXYTk5ZUtTVDNWeWlVZ0M2RlBoZmpWbCtPRDVHM2pIeklNdkI0dXVZVmduVWxmQWg3SkthNEM1V1QrWDZXL2Y1MkJLZ0tiTlVnVkNoUTJrbFk1Ym9JU0VKL0NIeC80REJrTWF4NHFVU0FqZzBKVFJmaG50Mk1yZ0RUSjlsZDQ4QnBXY3Rlbmo2dHQ5bno1RG8wUnRaenBseGs3VitZTU9nOG9xMTNkYmtsRTlVMTI1M1NlUmdqbjNRbDlKRDdFZHdmODdBdmQ1UlJQSHRULzZvTWx4c0c5ZzlUSDY4WC9HV2EyZnJ5NEVSM2JUNHIyZUVlUGNGWUlQUUdHZXNoOVlvMWZpVEZzZVcvNEFxSTVlMjhTQnNqM0RBdW5YNkJSNE11M0MrUjJ6UFV5eTc3R1B3bTZ5Q05iVW0yVlQ0VjRoSCIsIm1hYyI6IjAwNDlmYTc1ZTQ5ZmVkNDhjZWY1Y2ZkMTRlZGEzNjgwZjg5OGJjYjU4N2Q3ZGQ3OTQ0MjljYmY1NzYwY2Q2MDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUzQTZFUjBHRXhGYUFHSkZvOXE0TVE9PSIsInZhbHVlIjoiV0JublBwRFl0bDFQZWsrT05EWFAzMmY2T2tBNThEdzFldTduNmo2VTFJeFdtN1czRWMvTmNDQjdwbzJyZnNIbGswZm9aVVRZSDVsS2cwS0hpTGh0L2pPQjlhT0hFa0lPMXZYeGU5UzFsQVgyeDJra0dSaEpKWElHKzAvMFV6L0I1RDl4U1lwVGV6Q0pLYldkcDl6S0VPUC9nTUdMUXBLdUhDb0dISDhmbU1xbmc4NlRYSldqR0MxNUdZNU5JM2RvTkJhU2t2VkNhaDJFYTNKRW83ODZrOGdMcGxTS0RFSGJSUUVESmgraXV3NGx5aURBcmg3VGE5a3BtY1RnWU9oNnlQTDJVT1Zyd29LQnhOcUtNRWZ5a21HYzl3NHNBbW9VNVFhS0NwV0pMbjRrQWJwMUdyS21QQ3c0QnZUTXBzMWZ1N3NZRTd1TmYvblVOcUpwVjJrQUVzWVpyeUVrMkRmTUQrNDBnOHdCc05CMlgyWDM2b0hmN1pPcjF5ZithdmZlZjlQakJydlcyb2RTbVdRYk9JWjhEWkoyWFZma3MzU1ZVVWp5cXdORjVsNnd5RHVwbnFEVWYxOXhNcDNMUEdSVWE1U05mTHM1aTY5RUpIWFc3M0JzVW9LUytaZ1Y5N0VGWG5MYVhSUUtRZmRuNzF3ekY4VzhFeE1FQnN0c3lveEw2bk5MQjJUSnYzSDNJOXRoN2o1RmoxNTZYVzZZcnJGUHQwK0dDVVRFRW5CMlNBMmFFcEtSN3VXbmsvM3ZVbVc3VWZmZTlRY3luQ3lGN3hXY2ozSGJuTGNicW1oeFVMK2w3YkRuTFE1SEc2WnNmVWUwVFgwaEV5WlJNcXhSSStjViIsIm1hYyI6ImM2Mzc5YTgzNzEzMTdjNjUwODE4ODJkODc5OGY4ZGYwMTEzNmE5MzI2MzM4Y2U1MTU5YjJmMDljMDFlNjU1OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+