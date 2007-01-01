В Калуге прошла первая конференция о цифровизации государственных финансов

Губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с директором компании «1С» Борисом Нуралиевым.

- С 2017 года работаем в рамках проекта по централизации бухгалтерского, кадрового учета и расчета зарплаты на региональном и муниципальном уровнях, - отметил губернатор. - В 2023 году на ПМЭФ подписали соглашение.

Речь шла о дальнейшем сотрудничестве в сфере информационных технологий, направленном на повышение качества госуправления и совершенствование бюджетных процессов.