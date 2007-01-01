Останки красноармейца обнаружили в Калужской области

Он погиб у села Барятино Тарусского района 20 октября 1941 года.

Солдат сражался в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Калугу, сообщил 3 июня глава администрации района Михаил Голубев.

Останки обнаружили поисковики «Тарусского рубежа».

Идентифицировать личность не удалось - смертного медальона и подписных вещей при нем не было.

Поисковики продолжат начатые раскопки в поле у речки Горожанки.

А найденные останки перезахоронят в братской могиле в Крестах.