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Общество

Останки красноармейца обнаружили в Калужской области

Он погиб у села Барятино Тарусского района 20 октября 1941 года.
Дмитрий Ивьев
03.06, 12:26
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Солдат сражался в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Калугу, сообщил 3 июня глава администрации района Михаил Голубев.

Останки обнаружили поисковики «Тарусского рубежа».

Идентифицировать личность не удалось - смертного медальона и подписных вещей при нем не было.

Поисковики продолжат начатые раскопки в поле у речки Горожанки.

А найденные останки перезахоронят в братской могиле в Крестах.

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