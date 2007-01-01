Останки красноармейца обнаружили в Калужской области
Он погиб у села Барятино Тарусского района 20 октября 1941 года.
Солдат сражался в составе 5-й гвардейской стрелковой дивизии, защищавшей Калугу, сообщил 3 июня глава администрации района Михаил Голубев.
Останки обнаружили поисковики «Тарусского рубежа».
Идентифицировать личность не удалось - смертного медальона и подписных вещей при нем не было.
Поисковики продолжат начатые раскопки в поле у речки Горожанки.
А найденные останки перезахоронят в братской могиле в Крестах.