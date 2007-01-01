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Общество

В Калужской области за неуплату алиментов привлекли к ответственности 234 человека

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:39
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По информации пресс-службы правительства Калужской области, обнародованной 3 июня, с января по май текущего года судебные приставы региона составили 143 протокола в отношении граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов.

Большинство нарушителей были направлены судом на обязательные работы сроком до 150 часов, некоторые получили административный арест на срок до 15 суток. 

В УФССП региона отметили, что после применения административных мер многие должники начинают исполнять свои обязанности и выплачивать положенные средства на содержание детей. 

Кроме того, за первые четыре месяца года было возбуждено 91 уголовное дело в отношении лиц, которые умышленно и неоднократно уклонялись от уплаты алиментов. По результатам рассмотрения таких дел суд может назначить фигурантам принудительные работы или даже реальное лишение свободы.

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