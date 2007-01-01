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Общество

В Калужской области похоронят участника СВО

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:36
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Прощание с Геннадием Гаврилиным пройдет 5 июня в Перемышле, сообщили во вторник в районной администрации.

Он пошел добровольцем в армию в марте 2025 года.

Похоронят мужчину на кладбище села Перемышль.

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