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Общество

Калужская школьница стала финалисткой конкурса «Моя страна – моя Россия» 

Дмитрий Ивьев
02.06, 16:30
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Евгения Марченкова из деревни Михеево Медынского района вошла в число 300 финалистов престижного конкурса «Моя страна – моя Россия», который проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области. 

В этом году конкурс охватывает 14 номинаций, связанных с различными аспектами социально-экономического развития страны. На участие подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. 

Евгения представила проект под названием «Духовное наследие. История утраченных и действующих храмов Медынского района Калужской области» в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Её работа выполнена в формате книги, где подробно описан каждый храм района: история его создания, фотографии, информация о священнослужителях и прихожанах. Особое внимание уделено утраченным, но исторически значимым храмам. Книга будет распространяться в библиотеках, школах, музеях и учреждениях культуры региона, а также станет доступна в электронном виде. 

Защита проектов в этом году пройдет онлайн, чтобы участники из отдалённых уголков страны могли принять участие в финале. Финалисты уже распределены по номинациям и представят свои работы экспертному жюри. Этот этап считается одним из самых важных и захватывающих в рамках конкурса. Победители старше 18 лет будут объявлены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители в возрасте от 14 до 18 лет получат награды в ВДЦ «Океан».

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