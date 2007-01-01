Калужская область присоединилась к шестому сезону акции «БумБатл»

В регионе стартовал очередной этап всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», направленной на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятие проводится под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», сообщила 2 июня пресс-служба Правительства Калужской области.

С 2025 года экомарафон стал круглогодичным. Особую активность в акции проявляют детские сады и школы. Например, учащиеся Аристовской школы Ферзиковского района стали одними из первых, кто сдал 615 кг макулатуры. На протяжении всего учебного года 47 школьников собирали вторсырье при поддержке родителей и педагогов.

Директор школы Ольга Куксарёва подчеркнула, что акция помогла ребятам осознать важность бережного отношения к окружающей среде. Участники также усвоили, что повторное использование бумаги не только дает новую жизнь старым вещам, но и способствует сохранению лесов. Именно поэтому ученики ежегодно вносят свой вклад в экологическое благополучие страны.

Чтобы присоединиться к акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать ближайший пункт приема на интерактивной карте, доставить туда бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.