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Общество

С калужских должников взыскали 193 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
02.06, 16:26
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Такие показатели зафиксированы за четыре месяца – с января по апрель, сообщили 2 июня судебные приставы.

В прошлом году было на 34 миллиона меньше.

Зачастую люди отдавали деньги после ареста имущества - машины, квартиры, дома, земельного участка.

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