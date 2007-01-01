Владислав Шапша провел рабочую встречу с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой

Она приехала в Калугу 2 июня.

В Единый день голосования в Калужской области состоятся выборы губернатора, депутатов областного Заксобрания, представительных органов местного самоуправления. Планируется провести 33 избирательные кампании.

- Предстоит много работы, - отметила Памфилова. - Уверена, что вы прекрасно справитесь, потому что у вас работает крепкий костяк профессионалов. А мы, центральная избирательная комиссия, всегда рядом и поможем.

- Для нас очень важна поддержка ЦИК, - рассказал в свою очередь глава региона. - Чтобы самые передовые решения были доступны для наших избирателей. И жители могли проголосовать в удобном формате. Чтобы у людей не было сомнений в прозрачности и легитимности выборов.