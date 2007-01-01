Субботник в Анненках обернулся двойной проблемой: невывезенный мусор грозит превратиться в стихийную свалку
Местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в пятницу, 30 мая.
По ее словам, после апрельского субботника у областной больницы так и не забрали часть мешков с мусором.
- А теперь это сделать некому, мусор там копится, становится неподъёмным. Приезжающие в больницу люди устроили там импровизированную свалку. Второй горы мусора не видно уже за травой, - пишет женщина.
В горуправе ответили, что мусор вывезут до конца этой недели.