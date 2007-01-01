Субботник в Анненках обернулся двойной проблемой: невывезенный мусор грозит превратиться в стихийную свалку

Местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в пятницу, 30 мая.

По ее словам, после апрельского субботника у областной больницы так и не забрали часть мешков с мусором.

- А теперь это сделать некому, мусор там копится, становится неподъёмным. Приезжающие в больницу люди устроили там импровизированную свалку. Второй горы мусора не видно уже за травой, - пишет женщина.

В горуправе ответили, что мусор вывезут до конца этой недели.