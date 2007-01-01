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Общество

Субботник в Анненках обернулся двойной проблемой: невывезенный мусор грозит превратиться в стихийную свалку

Дарья Джуманова
02.06, 15:51
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Местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в пятницу, 30 мая.

По ее словам, после апрельского субботника у областной больницы так и не забрали часть мешков с мусором.

- А теперь это сделать некому, мусор там копится, становится неподъёмным. Приезжающие в больницу люди устроили там импровизированную свалку. Второй горы мусора не видно уже за травой, - пишет женщина.

В горуправе ответили, что мусор вывезут до конца этой недели.

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