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Общество

В Калугу приехала Элла Памфилова

Дмитрий Ивьев
02.06, 15:46
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ посетила наш регион по случаю 30-летия избирательной системы области.

- Сегодня чествуем людей, благодаря которым выборы в Калужской области проходят в правовом поле, на высоком уровне. Многое делается, чтобы повысить доверие и уважение избирателей к системе выборов, - заявил губернатор Владислав Шапша.

В организации и проведении выборов в регионе сейчас задействовано более 7 тысяч человек.

- Это люди разных профессий и политических взглядов, - подчеркнул губернатор. - Их объединяет готовность в свое свободное время работать на общественное благо. Выборы - непростое и ответственное дело. Спасибо членам избиркомов, ветеранам за профессионализм, принципиальность, взаимную поддержку.

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