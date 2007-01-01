В Калугу приехала Элла Памфилова

Глава Центральной избирательной комиссии РФ посетила наш регион по случаю 30-летия избирательной системы области.

- Сегодня чествуем людей, благодаря которым выборы в Калужской области проходят в правовом поле, на высоком уровне. Многое делается, чтобы повысить доверие и уважение избирателей к системе выборов, - заявил губернатор Владислав Шапша.

В организации и проведении выборов в регионе сейчас задействовано более 7 тысяч человек.

- Это люди разных профессий и политических взглядов, - подчеркнул губернатор. - Их объединяет готовность в свое свободное время работать на общественное благо. Выборы - непростое и ответственное дело. Спасибо членам избиркомов, ветеранам за профессионализм, принципиальность, взаимную поддержку.