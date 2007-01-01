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Общество

В Калуге затопило подвал многоквартирного дома на улице Гурьянова

Дарья Джуманова
02.06, 15:37
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В пятницу, 30 мая, местная жительница пожаловалась на проблемы в доме №43 под публикацией городского головы Дмитрия Денисова. По её словам, из-за засоров канализации постоянно затапливает подвал ее дома.

- Необходимо заменить старые канализационные трубы. Жители первых этажей задыхаются от вони, квартиры покрыты плесенью, - пишет женщина.

- Специалисты Водоканала устранили засор на сетях канализации. В настоящий момент замена труб не планируется, - прокомментировали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

В Госжилинспекции сообщили, что управляющая компания была уведомлена о необходимости осушить и обработать подвальное помещение.

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