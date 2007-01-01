Активисты «Молодой Гвардии» устроили праздник для детей в Калуге

В преддверии Дня защиты детей в городе прошло развлекательное мероприятие «Ура! Каникулы!» на площадке Штаба общественной поддержки. Об этом сообщили представители «Молодой Гвардии» в понедельник, 2 июня.

С поздравлениями к юным участникам обратились Елена Лошакова, возглавляющая Штаб, и Александр Иванов, первый заместитель председателя городской Думы Калуги.

В мероприятии приняли участие 100 детей. Среди ребят были дети военнослужащих, участвующих в СВО.

Молодогвардейцы провели для них энергичный флешмоб, организовали творческие занятия для самых любознательных, а также устроили весёлые игры и конкурсы с призами. Кроме того, была организована зона для аквагрима.