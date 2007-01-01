Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Износковском районе лесозаготовители складировали древесину на чужой земле
Общество

В Износковском районе лесозаготовители складировали древесину на чужой земле

Дарья Джуманова
02.06, 15:09
0 507
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Районная прокуратура провела проверку по обращению предпринимателя и выявила нарушения земельного законодательства. Об этом надзорное ведомство сообщило в понедельник, 2 июня.

Оказалось, что в феврале 2025 года работники организации, занимающейся заготовкой древесины, незаконно складировали лесные материалы на участке, принадлежащем другому предпринимателю, без соответствующих разрешений.

Прокуратура внесла представление компании и добилась возбуждения административного дела.

Генерального директора организации оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Новости по тегу
лес
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRMdnh0NTgvYUJDMjJnbnd5UUpaZ0E9PSIsInZhbHVlIjoiTURyUlNnQ3hPWDd2Y1VwZzl6Z2VXUmpkODJTUllRYXBiSmpNUytOeDdnNTJnSzlmK05jRG1nOUJhQ3FTYmkrdDluZnNFTXRRRmJoTUxlTWUzS0g0NG8xMkhvejAxZUsvTERUTmF6T2F0K21SejBKRGlodmdUa2FjWUNmQ2hDVUQ4ZHZ4WWMyTnFwK1JnSUlzbEE5cUxDclovWGpBZHVyeFBydWx3MUFwZGxKVXNIOE9ldFp0NkE4RXdDbHFmeDA0eHl6STdoYTFEeDltZ0JUN0g0N2tpSTZGbEpoY051TE00TmpNTGNmNkJSNGNZL0h1NVU2TERYUHVaOXBpUmtwdXRzODJNSTdEcUxSanhxeXMvMnV1a3lBQ2FGYUZzNzBISEtCdE5ISkNFM2VQZFVHN1dGMWtUYkVwWUF0TUNRekNwRGZ3dVBtVTRRV0cvajY5T3FvTnBlTnE1dkxuNDBidTZkY091U1ZQcktKaCtiQ0FxeU54a0p3djFDRVBydE5uRWI5K3ZzRk9TU0RtRk82dDJMaWI1ak92cjV1UXNyNHlVVjdEblZTWUU3UjdKOFBXSE1LWlBCcmx2ZU1ZWGdEciIsIm1hYyI6ImM2NDEwZjkxMmU0YTVkYjFhZGU2NDAyNjdiZDUwMzRkMDYzZGJkYWY2YTIyNjIzNGFlNGUyOWI2ZDU3ZWEyYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5qTGprWVVkd2Y2VGJydklqU1U2Unc9PSIsInZhbHVlIjoiNjZtbFdXVU5KL3BkMUdESW1pMk8yTDdzaHJSU3V1aFM5ekxZbDJHUWQrdEhWSW9KcG9TbmQxemd0eEFkMHYvZGgvdTg5QmdjRCt6Q1lTSG9FZThLblUva1l3ZmFBN2pydU1XQjJ1YWlteEVqZjVMUUdoSlB2a25DWURrU1UyQ0RPcFlESnNZOUhSL0tuUnEyeklmMmFhYUFLQkpIakx5amVDVUtRL2t6RmM3akx0bERUbzljdUNpV0YzY1RvNStMK2ZsaWFwYUJXMHlpaU5na2hSNzdwN3E0R2RIdzN5aVZTYkY3NHprbDZpajFXaVpPdjNQV0s1MGM3bHBYL0FQWjNIUS9rYUJXTXFKUXRLeHFFcitBalI2ZVpzYjhqN0RyelppSWtDSFUzTk1BYlFmMlFSVi92NWFHZ3BtNXdobWJ5NERvMk4zcFZSeVZkL2FKUGNUa1FxQnBmOC8yKzJuZ3ZJNjNzVFMyMHY4NVh6Nm1OSFEvUUxaTWNHK2ltYVZDM0U3L0UyRm56TEJVdS9yUkJEeDNUeDNTNVdwN21jZGxDY0VLZkQzYUpGN1J4ZVkvNDl2LzdXVnVDOFJwOVpvNTZ6WDAxK3gwQzcxRWVlaVVNRnkzVXdyNzFTcUxkZnNqU3ZxK3FtM3cxR2ltRW91Zkd4R3NpcWE1Q3lLZlBoQmlBL2MrSEpESDg1di80KzhVVzN1LzBFeVliQkk0VjFtVHBNaGlQMnpsSXIremNqNFVsem9oQlFhOVhnbzFwbzAvdmhoek9iWUVaZURZS3RJQm9yazNIZzBwU0tWTGVaL3JoSWs3NTk5d3MvRU50L1V4czFrOVpWZmk3ekhWM1FTMCIsIm1hYyI6ImJmODFjMGI3NDU2ODk4ZjFhZDY4ZDYwOGIzM2E3MmQwN2NiNjZjZjhjZjFhOTkxYmEyNGMzMWRkZDNmNGVlNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+