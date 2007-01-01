В Износковском районе лесозаготовители складировали древесину на чужой земле
Районная прокуратура провела проверку по обращению предпринимателя и выявила нарушения земельного законодательства. Об этом надзорное ведомство сообщило в понедельник, 2 июня.
Оказалось, что в феврале 2025 года работники организации, занимающейся заготовкой древесины, незаконно складировали лесные материалы на участке, принадлежащем другому предпринимателю, без соответствующих разрешений.
Прокуратура внесла представление компании и добилась возбуждения административного дела.
Генерального директора организации оштрафовали на 20 тысяч рублей.