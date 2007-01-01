Акция по безопасности для детей состоялась на вокзале «Калуга-1»

На Калуге-1 впервые провели мероприятие, посвящённое предотвращению травматизма среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в понедельник, 2 июня.

В рамках акции пассажирам и юным гостям вокзала раздали свыше 300 памяток и брошюр, содержащих правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Для школьников организовали познавательные викторины, а самые активные участники получили памятные подарки.

Как отмечают представители МЖД, в период каникул у детей увеличивается количество свободного времени, и некоторые из них выбирают для игр опасные места, включая железнодорожные пути.

Хотя с начала года в Калужской области не зарегистрировано происшествий с участием несовершеннолетних, профилактическая работа продолжается.