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Общество

Владислав Шапша призвал упростить процесс получения помощи участниками СВО

Дарья Джуманова
02.06, 12:30
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В понедельник, 2 июня, губернатор отметил, что меры поддержки должны быть максимально упрощены и лишены излишнего формализма.

Калужская область одной из первых начала создавать комплексную систему помощи участникам СВО и их семьям. Сегодня в регионе действует 34 меры поддержки, включая финансовые компенсации, выплаты, реабилитацию, а также помощь в обучении, трудоустройстве и развитии адаптивных видов спорта

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает активно работать. Здесь трудятся 41 социальный координатор, которые помогают с получением документов, адаптацией жилья, спецавтомобилями и средствами реабилитации.

Параллельно в регионе реализуется кадровая программа «Герои земли Калужской». Более 300 участников спецоперации подали заявки на участие. Первая группа из 50 человек уже в августе начнет очное обучение.

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