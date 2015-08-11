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В Калуге прошел Зелёный Марафон – 2025

02.06, 12:12
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В Калуге 12-й Зелёный Марафон Сбера объединил больше тысячи участников. Старт и финиш забега состоялись на набережной Яченского водохранилища. Для одних этот забег стал первым, для других — возможностью побить личный рекорд, а для многих — поводом поддержать спортсменов и разделить с ними все яркие моменты. В программу вошли дистанции на 420 м для юных спортсменов, основной забег на 4,2 км, а также соревнования в дисциплине «Северная ходьба».

Открыли марафон заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Евстратов Роман Михайлович и управляющий Калужским отделением Сбера Максим Волков.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Калуга – город, где рождались космические мечты, а сегодня здесь рождается новая энергия – энергия добра, спорта и единства. Мы собрались здесь не просто для того, чтобы пробежать дистанцию, а, чтобы вместе сделать важное дело. Каждый из нас – не просто участник, а настоящий герой этого дня. Ведь сегодня мы делаем нечто большее, чем просто бег: каждый старт – это вклад в будущее детей, которым нужна наша поддержка. Все регистрационные взносы Сбер направит в фонд "Вклад в будущее". "Бежать со смыслом" – наш девиз, и этот смысл – в каждом шаге участников. Хочу поблагодарить всех спортсменов за участие, волонтёров – за самоотдачу, партнёров – за поддержку».

По традиции для зрителей и болельщиков была организована праздничная программа: выступления танцевальных и вокальных коллективов, а также разнообразные активности — от аквагрима и гигантских шахмат до сдачи норм ГТО и раскрашивания автомобиля экокрасками. В этом году гости мероприятия присоединились к зажигательной разминке от сети фитнес-клубов «Атмосфера», поборолись за звание самого меткого в турнире по дартсу, а также приняли участие в соревнованиях по перетягиванию каната и велогонках. Праздничную атмосферу на «Зелёном Марафоне» в Калуге помогли создать партнёры Сбера. Участники познакомились с продукцией бренда «Иван Поле», который специализируется на производстве продуктов здорового и функционального питания.

Кроме того, компании ООО «Каскад-Энергосбыт», ГК «СОЮЗСНАБ», СЗ «Лидер-Бетон» и автомобильный дилер «Автоград» подготовили для гостей памятные подарки. Участники и болельщики сделали моментальные фото на память, угостились сахарной ватой и криомороженым, а также приняли участие в розыгрыше призов.

Особое внимание уделили заботе о здоровье. В мобильном пункте можно было проверить зрение, получить консультацию и рекомендации у специалистов клиники МТК «Микрохирургия глаза». А партнёр праздника — клиника «Фомина» — подготовила для всех участников забега приятный бонус: 10 000 баллов, которые можно использовать для оплаты до 25% стоимости приёма с 1 июня по 1 июля 2025 года.

Для детей организаторы и партнёры подготовили специальную программу с аниматорами и конкурсами. ИП Дмитриев С.А. вручил призы самому младшему участнику и отметил самого старшего в забеге среди детей до 14 лет.

Самых активных болельщиков ждали призы от СберПрайм, подарочные сертификаты в спортивно-оздоровительный комплекс «Калужские Термы», батутный центр «Невесомость», эко-парк «Биосфера», гончарную мастерскую «IpCeramics», а также в сеть детских развлекательных центров «Рикки-Тикки».

В этом году забег проходил при поддержке СберПрайма. Все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» были защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия.

По традиции, Зелёный Марафон – не только спортивный, но и благотворительный праздник. Собранные участниками забега в Калуге и 59 городах России средства на благотворительной платформе «СберВместе» поступят в фонд «Вклад в будущее». Сбер удвоит эту сумму.

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxyMst3J
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