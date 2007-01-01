Калужские пенсионеры отправятся на Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью

Ирина Гуртовая и Константин Синицын стали лучшими на областном этапе XV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты в понедельник, 2 июня.

Теперь они поедут в Москву, где в июне состоится финальный тур состязаний.

Соревнования для старшего поколения организуют с 2011 года, а жители Калужской области участвуют в них с 2017-го. За этот период в конкурсе попытали свои силы более 130 пенсионеров.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Семья» и помогает пожилым людям, пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться в информационной среде.