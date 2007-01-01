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Общество

Шапша поручил усилить меры безопасности в Калужской области

Дмитрий Ивьев
02.06, 11:31
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Об этом губернатор Калужской области заявил в понедельник, 2 июня.

- Работаем в режиме повышенной готовности, - рассказал Владислав Шапша. - Прошу задействовать все ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасности жителей. Добровольцев, ДНД, казаков, егерей. При необходимости привлекать сотрудников государственных и муниципальных органов власти. Все силы и средства надо использовать, чтобы быть готовым к такого рода вызовам, защитить наших жителей.

Так он отреагировал после обрушения моста на поезд в Брянской области.

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