В Калуге просят привести в порядок детскую площадку на площади Победы

В пятницу, 30 мая, местная жительница оставила обращение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в одной из социальных сетей.

- Вот так выглядит одна из площадок на пл.Победы. Кто занимается обслуживанием? Может, покрасить? - написала Любовь.

В горуправе ответили, что бюджет города ограничен и в этом году содержание этой площадки не предусмотрено.

- Но мы рассмотрим возможность покраски оборудования, - добавили в ведомстве.