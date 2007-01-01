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Общество

В Калуге просят привести в порядок детскую площадку на площади Победы

Дарья Джуманова
02.06, 11:29
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В пятницу, 30 мая, местная жительница оставила обращение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова в одной из социальных сетей.

- Вот так выглядит одна из площадок на пл.Победы. Кто занимается обслуживанием? Может, покрасить? - написала Любовь.

В горуправе ответили, что бюджет города ограничен и в этом году содержание этой площадки не предусмотрено.

- Но мы рассмотрим возможность покраски оборудования, - добавили в ведомстве.

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