В Малоярославце жалуются на постоянные пробки

В пятницу, 30 мая, местная жительница в комментариях под публикацией губернатора обратилась с жалобой на огромные пробки в городе, которые, по её мнению, усугубились после реконструкции дорог и нанесения новой разметки.

- Теперь ещё светофоры работают как хотят, без зелёного коридора. Прошу срочно отрегулировать работу светофоров в городе и убрать странную обочину из разметки! - пишет Надежда.

- Разметка нанесена согласно ПДД. Светофоры работают в соответствии с рассчитанным алгоритмом, - сообщили в региональном министерстве транспорта

В ведомстве добавили, что изменений вносить пока не планируется.