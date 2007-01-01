В Калуге двор на улице 65 лет Победы стал настоящей полосой препятствий

В пятницу, 30 мая, местная жительница в комментариях под публикацией губернатора пожаловалась на катастрофическое состояние двора и тротуаров на одной из улиц Правобережья.

- По улице 65 лет Победы, 45 невозможно ездить во дворе и ходить по тротуарной дорожке, вся разбита, на ровном месте ноги подворачиваются, ждем, видимо, пока кто-то ногу сломает, - пишет Екатерина.

В ответ на обращение городская управа сообщила, что ремонт в этом году не запланирован, но «возможность рассмотрят в последующие годы».