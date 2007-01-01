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Общество

В Калуге двор на улице 65 лет Победы стал настоящей полосой препятствий

Дарья Джуманова
02.06, 10:09
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В пятницу, 30 мая, местная жительница в комментариях под публикацией губернатора пожаловалась на катастрофическое состояние двора и тротуаров на одной из улиц Правобережья.

- По улице 65 лет Победы, 45 невозможно ездить во дворе и ходить по тротуарной дорожке, вся разбита, на ровном месте ноги подворачиваются, ждем, видимо, пока кто-то ногу сломает, - пишет Екатерина.

В ответ на обращение городская управа сообщила, что ремонт в этом году не запланирован, но «возможность рассмотрят в последующие годы».

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