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Общество

В Калуге открылась выставка «Вечные ценности»

Дмитрий Ивьев
02.06, 07:39
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В экспозиции, подготовленной студентами Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии, представлены работы по иконописи и живописи.

«Выставка впечатлила разнообразием и глубиной работ. Здесь гармонично соединились традиции иконописи, живописное мастерство и тонкое чувство композиции. Особенно трогательным стало выступление хора Калужского духовного училища. Под управлением воспитанниц 3-го курса прозвучали произведения Чеснокова, Глинки, Кастальского. Выставка продлится до 8 июня, это редкая возможность прикоснуться к искусству, в котором вечные ценности обретают зримую форму», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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