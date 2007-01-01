Выдающемуся архитектору из Обнинска исполнилось 90 лет

В воскресенье, 1 июня, свой 90-летний юбилей отмечает заслуженный архитектор России Владимир Георгиевич Шкарпетин, чья жизнь и профессиональные достижения неразрывно связаны с Обнинском. Об этом рассказал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

Владимир Шкарпетин – лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры, которую он получил за проектирование микрорайона 40а. Одной из его самых известных работ в городе является здание Дома ученых, где не только архитектура, но и интерьеры, включая уникальную палехскую роспись, созданы по его замыслу.

- Пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия. Поблагодарил за огромный вклад в формирование облика нашего любимого города, - написал Вячеслав Лежнин.