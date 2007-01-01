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Общество

В Обнинске в День защиты детей открыли новое футбольное поле

Дарья Джуманова
01.06, 17:00
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В воскресенье, 1 июня, рядом с основным полем стадиона «Труд» в Обнинске появилось еще одно.

Это дополнительная площадка для тренировок юных футболистов клуба «Квант». Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин.

- Символично, что новый спортивный объект мы открыли в День защиты детей. Наши дети талантливы и в спорте, и в учебе, и в творчестве. Поздравляю обнинских мальчишек и девчонок с праздником. Наша, взрослая задача, чтобы ваше детство было счастливым и безопасным. И мы сделаем для этого все возможное, - написал он.

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