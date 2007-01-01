В Калуге бывшие корпуса Бауманского университета хотят отдать педколледжу

В воскресенье, 1 июня, в комментариях под публикацией губернатора местная жительница спросила о планах строительства современных зданий для будущих учителей и медиков в регионе.

- Когда у нас построят современные 3-4-этажные вместительные корпуса для обучения пед- и медработников ? - написала она.

В минобрнауки области ответили, что сейчас обсуждается обновление инфраструктуры колледжей. Федеральная программа капитального ремонта школ теперь включает организации профобразования.

- Планируем внести в нее наши педколледжи, а пока по этой программе идет ремонт здания Калужского технического колледжа. Также рассматривается возможность проведения занятий калужского педколледжа в бывших корпусах Бауманского университета. Для постройки отдельных зданий в Калуге, к сожалению, не так много свободных участков земли, но и этот вопрос мы тоже будем прорабатывать, - добавили в ведомстве.