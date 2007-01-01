Калужанин признан лучшим руководителем медколледжа в России 

Директор Калужского базового медицинского колледжа имени святителя Луки Крымского Алексей Антонов одержал победу в номинации «Директор года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Итоги первого Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей были подведены в Минздраве РФ. Глава региона поздравил победителя и подчеркнул, что профессионализм будущих медиков во многом определяется качеством обучения в их образовательном учреждении.

Владислав Шапша отметил, что жителям Калужской области особенно приятно осознавать, что лучший руководитель медколледжа в стране работает именно в их регионе. Он высоко оценил труд Алексея Антонова, благодаря которому готовятся кадры для медицинских учреждений области, и подчеркнул, что от этого зависит здоровье местных жителей.

Также глава региона добавил, что в регионе создаются все необходимые условия для подготовки врачей и медсестер, чтобы решить вопрос обеспечения медицины квалифицированными кадрами.