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Общество

Калужанин признан лучшим руководителем медколледжа в России 

Дмитрий Ивьев
31.05, 17:08
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Директор Калужского базового медицинского колледжа имени святителя Луки Крымского Алексей Антонов одержал победу в номинации «Директор года». Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. 

Итоги первого Всероссийского конкурса среди медицинских и фармацевтических колледжей были подведены в Минздраве РФ. Глава региона поздравил победителя и подчеркнул, что профессионализм будущих медиков во многом определяется качеством обучения в их образовательном учреждении. 

Владислав Шапша отметил, что жителям Калужской области особенно приятно осознавать, что лучший руководитель медколледжа в стране работает именно в их регионе. Он высоко оценил труд Алексея Антонова, благодаря которому готовятся кадры для медицинских учреждений области, и подчеркнул, что от этого зависит здоровье местных жителей. 

Также глава региона добавил, что в регионе создаются все необходимые условия для подготовки врачей и медсестер, чтобы решить вопрос обеспечения медицины квалифицированными кадрами.

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