Семья из Германии 10 лет добивается российского гражданства в Калужской области

Об Андреасе Грисбахе и его семье мы рассказывали еще в 2018 году. Они переехали в Спас-Загорье 10 лет назад.

В субботу, 31 мая, калужская полиция прокомментировала информацию из соцсетей, что немцы никак не могут получить гражданство РФ.

В УМВД пояснили, что в 2015 году семье выдали свидетельства о предоставлении временного убежища. Каждый год эти документы продляются.

В 2023 году немцам дали разрешения на временное проживание. С ними они могут обратиться за видом на жительство, а в дальнейшем – за гражданством.

Но, как пояснили в полиции, необходимого пакета документов семья пока не предоставила. Им предлагают обратиться в местную миграционную службу.