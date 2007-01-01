В Калуге рассказали, чего ждать от погоды летом

В пятницу, 30 мая, известный метеоролог Татьяна Инкина подвела итоги весны и сделала осторожные прогнозы на первый летний месяц.

- Март и апрель отличились рекордным количеством экстремально теплых дней, по шесть исторических максимумов в каждый, - напомнила она. - А на май обрушились мартовские холода. Май всё же удержался от первенства по холоду. С 24 мая стало ясно, что в Калуге средняя месячная температура рванет вверх и сделает последний месяц весны близким к норме климата. Случился вот такой погодный оксюморон. Причина происходящего известна - потепление климата. В летний период года это будет означать большую вероятность развития конвективных явлений погоды.

Пока гидродинамические модели погоды показывают, что лето в средней полосе России состоится.

- В июне средняя месячная температура по климату в Калуге составляет 16.6 градуса. В этом году ожидается превышение на 1-1,5 градуса, - подчеркнула Инкина. - По прогнозу московского гидрометбюро, в воскресенье, в первый день лета, начнется поступление более прохладного воздуха с запада. Днем температура не поднимется выше 19-24 градусов. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Несмотря на понижение температуры, среднее суточное ее значение останется выше климатической нормы на 3-4 градуса. Ослабление жары будет непродолжительным, и уже в середине предстоящей недели температура днем будет повышаться до 22-27 градусов, а средние суточные ее значения будут больше соответствовать второй половине июня.