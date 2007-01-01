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Гроза надвигается на Калужскую область

Дмитрий Ивьев
30.05, 20:16
0 368
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Гром и молния возможны в нашем регионе вечером 30 мая и в ночь на 31 мая.

Предупреждение опубликовало региональное Главное управление МЧС.

При грозе порывы ветра в Калуге могут усилиться до 15 м/с. Зачастую такие ситуации приводят к падению деревьев.

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