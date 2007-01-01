В Калуге жалуются на мусор рядом с магазином на улице Моторной

В среду, 28 мая, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- И снова магазин на Моторная, 15а. Пакеты с мусором валяются больше месяца. А этот бедный двухэтажный дом, который граничит с магазином, там вообще помойка. Благо травка выросла, не так видно стало, - пишет женщина.

По ее словам, уборку территории проводят только после звонка из городской администрации.

- В течение недели организуем выезд и проведем беседу с управляющим магазина о необходимости регулярно проводить уборку, - сообщили в горуправе.