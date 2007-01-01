Где в Калужской области разрешили купаться

Как мы уже рассказывали, управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии воды в водоемах. В Калуге разрешили купаться в Оке и Яченском водохранилище.

А что других частях области?

Публикуем официальные данные Роспотребнадзора. В этих водоемах вода соответствует санитарным нормам.

Кировский район:

Верхнее озеро,

Нижнее озеро.

Спас-Деменский район:

Озеро Лесное.

Барятинский район:

Озеро на улице Елкина в селе Барятино,

Озеро в деревне Шершнево.

Куйбышевский район:

Водоем в деревне Садовище.

Мосальский район:

Водоем в Мосальске.

Людиновский район:

Озеро Ломпадь,

река Неполоть.

Жиздринский район:

Река Жиздра («Фабрика», «Банька»).

Ульяновский район:

Река Вытебеть в деревне Дурнево,

водохранилище села Ульяново.

Хвастовичский район:

Озеро в селе Пеневичи,

плотина реки Велья.

Думиничский район:

Пруд Конка в Думиничах,

река Жиздра, в районе моста,

река Брынь, в деревне Поляки.

Юхновский район: