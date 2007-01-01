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Где в Калужской области разрешили купаться

Дмитрий Ивьев
30.05, 15:44
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Как мы уже рассказывали, управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии воды в водоемах. В Калуге разрешили купаться в Оке и Яченском водохранилище.

А что других частях области?

Публикуем официальные данные Роспотребнадзора. В этих водоемах вода соответствует санитарным нормам.

Кировский район:

  • Верхнее озеро,
  • Нижнее озеро.

Спас-Деменский район:

  • Озеро Лесное.

Барятинский район:

  • Озеро на улице Елкина в селе Барятино,
  • Озеро в деревне Шершнево.

Куйбышевский район:

  • Водоем в деревне Садовище.

Мосальский район:

  • Водоем в Мосальске.

Людиновский район:

  • Озеро Ломпадь,
  • река Неполоть.

Жиздринский район:

  • Река Жиздра («Фабрика», «Банька»).

Ульяновский район:

  • Река Вытебеть в деревне Дурнево,
  • водохранилище села Ульяново.

Хвастовичский район:

  • Озеро в селе Пеневичи,
  • плотина реки Велья.

Думиничский район:

  • Пруд Конка в Думиничах,
  • река Жиздра, в районе моста,
  • река Брынь, в деревне Поляки.

Юхновский район:

  • Река Угра в Юхнове.

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