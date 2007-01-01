Где в Калужской области разрешили купаться
Как мы уже рассказывали, управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии воды в водоемах. В Калуге разрешили купаться в Оке и Яченском водохранилище.
А что других частях области?
Публикуем официальные данные Роспотребнадзора. В этих водоемах вода соответствует санитарным нормам.
Кировский район:
- Верхнее озеро,
- Нижнее озеро.
Спас-Деменский район:
- Озеро Лесное.
Барятинский район:
- Озеро на улице Елкина в селе Барятино,
- Озеро в деревне Шершнево.
Куйбышевский район:
- Водоем в деревне Садовище.
Мосальский район:
- Водоем в Мосальске.
Людиновский район:
- Озеро Ломпадь,
- река Неполоть.
Жиздринский район:
- Река Жиздра («Фабрика», «Банька»).
Ульяновский район:
- Река Вытебеть в деревне Дурнево,
- водохранилище села Ульяново.
Хвастовичский район:
- Озеро в селе Пеневичи,
- плотина реки Велья.
Думиничский район:
- Пруд Конка в Думиничах,
- река Жиздра, в районе моста,
- река Брынь, в деревне Поляки.
Юхновский район:
- Река Угра в Юхнове.