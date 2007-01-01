В Кабицино жалуются на канализационную речку

В пятницу, 30 мая, в комментариях под публикацией губернатора жительница Боровского района оставила жалобу.

- Обустройство пространства вокруг пруда в Кабицино — это очень хорошо, но буквально в 25 метрах течёт канализационная речка, в дальнейшем образующая ещё пруд с канализацией. При той температуре, что сейчас, запах невозможно передать словами. Он отравляет проезжающих людей на авто и жителей микрорайона. Данная магистраль течёт не один год, и на нее никто не обращает внимания, - написала женщина.

- Специалисты забрали насос со станции на ремонт. Как только оборудование отремонтируют, его установят на место. К сожалению, пока могут наблюдаться вытекания. По результатам установки вернемся с ответом, - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.