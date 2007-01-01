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В Калуге разрешили купаться в Оке и Яченском водохранилище

Дмитрий Ивьев
30.05, 15:22
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Управление Роспотребнадзора по Калужской области в пятницу, 30 мая, обновило данные о соответствии водоемов санитарным нормам.

На территории Калуги пока можно купаться в следующих местах:

  • Ока (пляж правый и левый берег, пляж в районе ГИБДД),
  • Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции),
  • Сероводородные озера,
  • Лаврово-Песочня,
  • Мостовский карьер,
  • Резвань,
  • Угра (отмель в районе дороги Калуга-Воротынск),
  • пруд в деревнях Верхняя и Нижняя Вырка,
  • Рождественские пруды,
  • Андреевский карьер.

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