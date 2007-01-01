В Калуге разрешили купаться в Оке и Яченском водохранилище
Управление Роспотребнадзора по Калужской области в пятницу, 30 мая, обновило данные о соответствии водоемов санитарным нормам.
На территории Калуги пока можно купаться в следующих местах:
- Ока (пляж правый и левый берег, пляж в районе ГИБДД),
- Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции),
- Сероводородные озера,
- Лаврово-Песочня,
- Мостовский карьер,
- Резвань,
- Угра (отмель в районе дороги Калуга-Воротынск),
- пруд в деревнях Верхняя и Нижняя Вырка,
- Рождественские пруды,
- Андреевский карьер.