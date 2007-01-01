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Общество

В Калуге после замены коммуникаций остались разрушенные тротуары и разбросанный песок

Дарья Джуманова
30.05, 15:04
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В четверг, 29 мая, в комментариях под постом городского головы Дмитрия Денисова местная жительница обратила внимание на проблему.

- Когда на Терепце будут устранены недоделки после прошлогодних раскопок теплосетями? На фото дорога в сторону Лицея 48, - написала женщина.

На снимках видно, что часть тротуарного покрытия отсутствует, а рядом с проезжей частью остались кучи песка и камней.

- До конца следующего месяца подрядчик должен провести благоустройство всех участков, где ранее проводилась модернизация сетей. После завершения работ подрядчика на всех этих объектах будет проводиться приёмка. Все недоделки и замечания будут обязательно устранены, - сообщили в горуправе.

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