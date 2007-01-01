Производственные площадки «АГР Холдинга»: «Здесь любой человек может найти себе применение и развиваться»

Конкурентная зарплата, расширенный соцпакет, интересные задачи и большие перспективы - здесь становятся профессионалами, демонстрируя престиж рабочих профессий

«АГР ХОЛДИНГ» - эксперт в производстве, логистике и продаже автомобилей и запасных частей, клиентского сервиса. Компания владеет крупными заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге, а также крупным складом запасных частей в Чехове. «АГР ХОЛДИНГ» расширяет свое присутствие на российском рынке: в феврале 2024 года запущено производство нового автомобильного бренда Solaris, а в феврале 2025 года — представлен российский бренд TENET, созданный в партнерстве с компанией Defetoo.

Успех большого предприятия напрямую зависит от профессионализма его коллектива. Компания ценит специалистов, которые нацелены на качественный и высокий результат своего труда, вот почему сейчас невероятно вырос престиж рабочих специальностей, получающих более чем достойную оплату.

Калужане, работающие на заводе «АГР Холдинга», рассказали нам о своем профессиональном пути и любви к рабочей профессии.

«С предприятием я спокоен за будущее»

- Я работаю на заводе около 10 лет, а в должность мастера вступил пару месяцев назад, ранее был электриком в сборочном цеху, - говорит мастер ремонтно-механического участка Игорь ГУЩИН. - Я руковожу бригадой по ремонту и обслуживанию конвейерного оборудования, в подчинении около 10 человек. Мне очень нравится, что я постоянно в движении и решаю задачи разного уровня сложности. Время и опыт играют ключевую роль. Я и моя команда должны понимать, как работает весь наш цех от и до, потому что отвечаем за всё, начиная от сборки кузова до конечного результата - финального продукта. В нашем цеху много специфичного оборудования, в том числе роботы, кузовные подвески, на которых кузова перемещаются по цеху. Для их обслуживания нужен опытный персонал, но на работу завод берет и сотрудников без опыта, обучает на предприятии.

Наш завод — это моя первая и единственная работа, я здесь с 20 лет. Для меня было важно устроиться на предприятие, в котором я буду уверен. Сейчас мой график - 12-часовой, 15 смен в месяц. Меня он максимально устраивает: два дня отработал и получил два выходных. Я успеваю побыть дома, заняться своими делами. Чуть тяжелее в ночные смены, но это легко перекрывается деньгами – «у нас повышенная оплата, а за счет выходных успеваешь отдохнуть».

Игорь женат, очень любит жену и строит большой уютный дом, в дальнейшем думает о детях – «с предприятием я спокоен за будущее», - говорит молодой мужчина.

А еще Игорь пригласил работать на завод своего хорошего друга: «Он без опыта, но у него правильная позиция: он ответственный и «с руками». Будет легко обучить его под нашу специфику», - поясняет заводчанин. Кроме того, за каждого приведенного на предприятие друга сотрудник получает достойную финансовую благодарность от компании.

- Что мне нравится на предприятии? График, высокая зарплата, полный соцпакет, заводской транспорт, хорошая спецодежда, вкусные обеды, - прямо говорит калужанин. - У нас сплоченная команда и дружественная атмосфера на предприятии, мы как вторая семья.

«Моя профессия очень востребована»

Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики Максим СКУТАРУ учился в колледже по системе дуального обучения, то есть два года из четырех получал знания конкретно на калужском предприятии, куда впоследствии и пришел работать.

- Я работаю на заводе недавно, и все реальные знания получил именно здесь, - говорит молодой человек. - Моя задача как слесаря обслуживать все системы жизнеобеспечения: вода, свет, газ, электричество, - всё, за счет чего живет завод. Пока сложностей не возникало, коллеги хорошие, очень лояльно относятся. Буквально сегодня выполнял перепайку-ремонт платы частотного преобразователя холодильной установки, менял аккумуляторы на бесперебойники.

Завод огромный, но помогает то, что все сделано очень монументально, проще разобраться. Существует система диспетчеризации, в ней учтено все оборудование, которое существует. Если что-то выходит из строя, диспетчер сообщает, где именно произошла проблема. Здесь чисто, в наличии все электрические схемы, каждый вентиль и каждая трубочка подписаны, что упрощает условия работы.

Кстати, ранее меня не взяли на другое предприятие по причине: «Нам нужен готовый специалист», а здесь готовы обучать и дают сотруднику время на погружение в профессию. Коллеги - все профессионалы, готовы тебе помочь.

Почему мне здесь нравится? Высокая для Калуги зарплата, близость к дому и хороший ДМС. Сейчас в вакансиях других компаний стало модно писать ДМС, но по факту ты можешь сделать один зуб в год. В нашей компании ДМС с расширенными возможностями. График работы тоже мне очень подходит, 5/2 с 8:30 до 17:10.

По причине того, что все очень сильно стремились стать юристами, менеджерами и прочее, сейчас образовался дефицит технических специальностей, и моя профессия очень востребована, это престижно. Работа мне нравится, я изначально понимал, куда иду учиться и кем хочу работать. Это мое. Я с детства думал: «Хочу, как дядя!», он тоже слесарь.

Здесь строят карьеру и находят любовь

Александра БАХТИНОВА - специалист, работает в административной части, занимается документооборотом: на ее плечах оформление командировок, планирование обучения и прочее.

- Я недавно в этом отделе, а на предприятии уже 11 лет, устраивалась оператором материально-технического снабжения — это обеспечение деталями производственных линий, доставка их на технике – электротягаче, - поясняет девушка. - Я выполняла работу качественно, ответственно и руководство обратило на это внимание, меня пригласили на собеседование в отдел кадров, дали возможность карьерного роста. Сейчас у меня офисный график: 8 часов 5 дней в неделю, у мужа такой же, все выходные мы проводим вместе.

Я люблю свою работу. Мне нравится находить решение поставленным задачам, достигать целей, которые себе ставлю на день. Меня это очень радует. Ценю дружеское общение в коллективе. У нас есть возможность изучать английский язык на предприятии, и в ближайшем будущем планирую присоединиться к группам. Со мной на заводе работает супруг, мы здесь и познакомились. Я ездила на тягаче, и однажды пропустила его на пешеходном переходе завода. А он подошел, так и познакомились. Правда, сначала долгое время дружили.

Для меня ценно то, что какие бы времена не наступили, мы увидели стабильность на предприятии. Всё сохранилось, как и было: рабочие места, выплаты. У нас с мужем ипотека, и после возобновления производства на предприятии было волнительно, как изменится наш уровень дохода, социальные меры поддержки, но все осталось в полной мере. Конечно, приятно, что есть ДМС, я и забыла, когда ходила в государственное медицинское учреждение. Сейчас муж меня возит на автомобиле, но раньше я всегда ездила рабочим автобусом. А еще у нас с супругом были выплаты от компании к бракосочетанию и дополнительные дни к отпуску.

У нас можно получить жизненный и профессиональный опыт с нуля, у меня так и было.

«Мы как одна сплоченная семья»

Мастер участка доработки деталей Юрий АЛЕКСЕЕВ тоже на предприятии более 10 лет. Рассказывает, что его мама особенно гордится тем, что сын однажды выбрал рабочую профессию.

- Я отвечаю за то, чтобы клиент получил абсолютно исправный автомобиль без каких-либо нареканий, - поясняет молодой мужчина. - Геометрия - сход-развал, ролики, репас, электрика и механика, водный тест: если что-то не так, мы должны найти и устранить дефект. На мне весь участок, в подчинении 64 человека.

Что мне больше всего нравится на моем участке: если какая-то проблема по монтажу, что-то неисправно, то мне интересно по максимуму ее решить. Также мне очень нравится наша сплоченная команда, наш коллектив. Я со многими работаю более 10 лет. Они отзывчивые, и мы не «руководитель и подчиненные», а скорее, как одна большая семья, все друг друга поддерживаем.

Помимо большого соцпакета, у нас есть профсоюз — это санатории для детей, походы в кино, в театр. Мои коллеги зимой ходили со скидками или бесплатно на каток, на заводе разыгрывали билеты на интересные хоккейные матчи, многие рабочие ездили. Мне есть с чем сравнить, потому что знакомые с других предприятий рассказывают о работе, и там таких мер поддержки нет.

Чего бы мне хотелось на перспективу? Планирую развиваться и погружаться в специфику работы других цехов, это позволит комплексно видеть весь процесс и принимать решения уже с более глубоким понимаем процесса. Я уже понимаю, что происходит в кузовном цехе, мне это помогает, добавляет экспертности. Для меня важно наладить коммуникацию между отделами.

На заводе у меня работает много друзей, только за этот год я привел троих человек, рассказал все плюсы, теперь они работают конкретно у меня в смене. Какие аргументы? Их множество, но когда ты приходишь, то можешь попробовать себя в одном направлении, если не понравится, перейти в смежное подразделение, здесь любой может найти себе применение и развиваться!

За годы работы у Юрия накопилась увесистая стопка дипломов и благодарностей, в том числе Почетная грамота от губернатора Калужской области за многолетний труд и высокое профессиональное мастерство, 2025 года, Грамота «Лучший работник 2024 года» от директора ООО «АГР». Только молодой мужчина говорит о них скромно, для него важнее всего просто хорошо делать свою любимую работу.

Работа на большом современном заводе — это почетно и перспективно. ООО «АГР Холдинг» первостепенной задачей видит создание современных комфортных условий труда. Расширенный ДМС без ограничений, комплексное питание, доставка заводским транспортом, активная социальная жизнь, - предприятие стало вторым домом для своих сотрудников и их семей. Своими историями успеха калужане доказали: рабочие профессии — это востребовано и престижно, и именно такой труд настоящих мужчин создает славу нашего региона и страны в целом.

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