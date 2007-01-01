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Общество

Калужанам предлагают взять благоустройство города в свои руки

Дарья Джуманова
30.05, 14:46
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В четверг, 29 мая, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.

- Здравствуйте. В Росве запланируйте работы по благоустройству. Это Калуга! – написала Ангелина.

В горуправе ответили, что создание комфортных общественных пространств важно, но строительство таких зон требует больших денег.

- К сожалению, на данный момент бюджет нашего города не позволяет нам реализовывать такие проекты в полном объеме. Вы можете принять участие в Инициативном проекте, получив средства от муниципалитета на реализацию, - добавили в ведомстве.

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