Калужанам предлагают взять благоустройство города в свои руки
В четверг, 29 мая, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора.
- Здравствуйте. В Росве запланируйте работы по благоустройству. Это Калуга! – написала Ангелина.
В горуправе ответили, что создание комфортных общественных пространств важно, но строительство таких зон требует больших денег.
- К сожалению, на данный момент бюджет нашего города не позволяет нам реализовывать такие проекты в полном объеме. Вы можете принять участие в Инициативном проекте, получив средства от муниципалитета на реализацию, - добавили в ведомстве.