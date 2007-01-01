В Спас-Деменском районе лесозаготовителей заставили убрать за собой мусор

Прокуратура провела проверку исполнения требований лесного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 30 мая.

Выяснилось, что лесозаготовительная компания нарушила правила пожарной безопасности. Она не вывезла древесину объемом более 100 кубометров и не очистила места рубок от порубочных остатков на площади свыше 8 гектаров.

Руководителю организации внесли представление. После этого он устранил все нарушения.