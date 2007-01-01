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Общество

В Спас-Деменском районе лесозаготовителей заставили убрать за собой мусор

Дарья Джуманова
30.05, 12:29
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Прокуратура провела проверку исполнения требований лесного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 30 мая.

Выяснилось, что лесозаготовительная компания нарушила правила пожарной безопасности. Она не вывезла древесину объемом более 100 кубометров и не очистила места рубок от порубочных остатков на площади свыше 8 гектаров.

Руководителю организации внесли представление. После этого он устранил все нарушения.

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