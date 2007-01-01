Умные сервисы помогают сделать нашу жизнь более комфортной и безопасной

При въезде во двор перед вашей машиной автоматически открывается шлагбаум, показания счетчиков сами отправляются в управляющую компанию, а впустить гостей в квартиру можно, не вставая с дивана, нажав всего одну кнопку на смартфоне. Эти и многие другие услуги уже доступны пользователям платформы «Ростелеком Ключ».

Калужское лидерство

Цифровая платформа включает в себя сервисы, предназначенные для обеспечения доступа и контроля за жилыми комплексами, многоквартирными домами и прилегающими к ним территориями. Все управление сервисами — ​«Умные домофоны», «Умные шлагбаумы», «Умные счетчики» и «Комплексное видеонаблюдение» — ​осуществляется через приложение на смартфоне или планшете. Достаточно иметь надежный интернет. Оборудовать умными услугами можно как новостройки, так и вторичное жилье. А еще это полностью отечественная разработка, включенная в реестр российского программного обеспечения.

На сегодняшний день платформа работает уже в 335 населенных пунктах России, десять из которых расположены в нашей области. Цифровыми новинками в регионе оборудован 131 жилой дом. Более 40 тысяч калужан используют их в своей повседневной жизни. За прошлый год количество активных пользователей приложения «Ростелеком Ключ» увеличилось на 12 тысяч человек. По этому показателю наша область лидирует в Центральном федеральном округе.

Практичность и безопасность

«Ключ» позволяет не только услышать, но и увидеть, и пообщаться с визитером, одним нажатием кнопки открыть шлагбаум, въездные ворота, дверь калитки или подъезда. Как вариант — ​гости могут заехать во двор и зайти в подъезд по заранее предоставленному им коду доступа.

Более продвинутые системы позволяют распознавать номера автомобилей на въезде. Если они занесены в базу данных, ворота или шлагбаум открываются автоматически. Спецтранспорт скорой медицинской помощи, полиции и пожарной службы опознается по внешнему виду и тоже получает возможность беспрепятственно проехать на территорию.

Комплексное видеонаблюдение позволяет в режиме реального времени вывести на экран смартфона или планшета изображение с любой камеры, установленной во дворе, в подъезде, лифте или на лестничной площадке. Удаленно проследить за порядком во дворе и состоянием общедомового имущества, проконтролировать гуляющих детей, оперативно отреагировать на происшествие, найти свободное парковочное место для своего автомобиля — ​все это помогает сделать система видеонаблюдения.

Умные счетчики автоматически снимают показания приборов учета и передают их в ТСЖ или управляющую компанию. Хозяин квартиры может контролировать потребление электроэнергии или воды прямо со своего телефона и более оптимально расходовать оплачиваемые им ресурсы.

Доступность и развитие

Приложение «Ростелеком Ключ» работает на платформе любого мобильного оператора. Скачать его легко — ​оно есть в магазине приложений телефона и на сайте «Ростелекома» key.rt.ru. Установку оборудования компания осуществляет бесплатно, а плата за обслуживание для типового многоквартирного дома по карману даже семье со средним доходом.