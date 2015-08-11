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Новость дня Общество

Сбер помогает развивать бизнес 23 тысячам предпринимателей Калужской области

30.05, 12:21
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Более 23 тысяч предпринимателей Калужской области развивают бизнес при поддержке Сбера. По итогам 2024 года объем кредитования малого и микробизнеса региона составил порядка 17 млрд рублей.

Среди банковских продуктов для малого бизнеса у предпринимателей Калужской области широко востребованы отраслевые решения для бизнеса – сегодня более 2 тысяч клиентов развивают свой бизнес, используя этот сервис. Предпринимателям Калужской области также доступны специальные условия кредитования, программы реструктуризации и образовательные инициативы, направленные на повышение устойчивости бизнеса.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер — надёжный партнёр для бизнеса Калужской области. Мы поддерживаем предпринимателей как ключевых участников экономики, предлагая не только финансирование, но и экспертные решения для роста. Наш подход сочетает гибкие условия, постоянную поддержку и современные цифровые сервисы, которые помогают бизнесу двигаться вперёд. Наша цель — сопровождать компании на всех этапах, предлагая удобные и технологичные решения. Вместе с бизнес-сообществом мы создаём основу для устойчивого роста региона».

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxxHPduS
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