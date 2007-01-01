Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности местного Центра развития физкультуры и спорта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 30 мая.

Оказалось, что вход в здание был в плохом состоянии. Ступени лестницы и пандус были повреждены, из-за чего людям с ограниченными возможностями было трудно туда попасть.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены — проведен ремонт входной группы.