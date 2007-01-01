Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Мещовске отремонтировали вход в спортивный центр «Олимп»
Общество

В Мещовске отремонтировали вход в Центр развития физкультуры и спорта «Олимп»

Дарья Джуманова
30.05, 11:44
0 226
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности местного Центра развития физкультуры и спорта. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 30 мая.

Оказалось, что вход в здание был в плохом состоянии. Ступени лестницы и пандус были повреждены, из-за чего людям с ограниченными возможностями было трудно туда попасть. 

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены — проведен ремонт входной группы.

Отремонтированный вход в «Олимп»
Отремонтированный вход в «Олимп»

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1QSWUzV1pCejE0ZEhGcExSZnpIM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQktvQmtQeXRWMmE5Sk5FTWxjSVRJRW1RbDEvRzY4Q0xlbDA0WmdkWk8weHd2VnQ4QjUxVDFsVWJnSDI1eEdWSzhHT29mcDFGRFN5UVV0elp0clN1Ung2Tk45UFZET3BFV1lHaDczdjJiUktoTlJGeDJ5WFpFak9OVUVKSWtGbVY1dC9uMXpRZWVZYXNFWE5DWHg5NWdXbzJBM0NWSlh6Kzg0a0NQVjBYaVppL0FTdU9EcXhxSjFEWGlYbXY2MWcyMUZvcC8rVzBVRC9KcEt5S01ya3hDZFF0QjhKUFBPZDVWc2RiTDVDVGprN2hSdjIrMHZqdlh2ZXBNZ01zbVdxSU9yMFdDMlgwU0g2S2dUZGtaZDBmQUVKQlVPM1Q4dzBkUG5OVUtpbjFmdk5tS3pBMHlicFNWazVYT0gzMVZhV255WkRlVEw2bFAzaWxTSmZVblJUS2Z6RnB0N1VCZFNXbktUTUJUaW9KUXFvRTF2U1hNWWt0L3N1aTJnendxWi9QRDhIbG52d2xRaS9hYUFiUXZYMDh1bGhsMXA5SHgyTlRRYmkzU1hyZVZBU3pkRXR1R2hmV2FYZVcyVThoQWJ1VyIsIm1hYyI6ImI5YjA4NTMzZDIxZTA5NGJjMGM5NTUwNTIyM2Y4OWEwOGNiODQ0ODg2MzIyZDA4NzJkMmE0OTg0MzgzNWE2ZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik14YUZCMUV4ZlU2U01Vd0lnR20za0E9PSIsInZhbHVlIjoicFcyaE5HYm5yWWVZaCtVMFZzRlkyZDdzT2xnaXo0MmpGTFBnclV1TExNbVUxL2tGbTM1dUpiWTJROWFTYVkxQ2l6SDNLdklKdHJsUWdZWHFRUGNBK21QdW5xdkdOR2p3WW5CY1Uzbmh1RC9GZ29ZbldaZGpwWmhIdzU4WGVPZXgzZWVPYnMvdUllVzJ4amtVRXI1Z0FwclI2KzRUaDZlTitpRHJaaDhiNkxWeTgrUWY4bnpqaHpMNnpkN1FkVXdUQ1pLZUJPbHN4TXhlM0hJTEwySW1DRndhTGx5eWtBeGZFQnFURG9XOGF1TGR4Mjdrd2xQbW05SUpGNE81V3FaWi9aZmlQOEFTY1BsdEhzeTNuektWM1ljOHFuZWhDYnNtSWhlWlY0QnlrcE1xdE5aMzVYQXkraVhOOU5KcW50YTVZTjcxV2JtWHZobC9hRDZaQmxjaG91ZzJjRWNLbWNCc2lUZkpMdThkeHh5ZkRGYnFieC9TK21YSWNFeXY0VGNrWU8rYnhiVEhyM3ZTR2c5M2ZZdUhiZmlkQUJBYmFTSjlJVGVUaTZWYml5NWVHQlhqT01INmhyRWtmckh2UG9jWUI3MWJad3dXT29IQVBSUkNwMExoM0loSWZzNFZOTXYreG1NeXJ0STd0M0N3QXljdnE3Y1piVncrandXVTduZnQrWnFxdWJBVFBxOUhNckFCeGRIdUYzL3JkeUtjUDJPdGZ1UVU4NWRNZkpIQmtEZ0NOK2VBUFhPdGNxVWYyQnJDUWlvb1hLRlpMd0ZBeDlKTHphb2dScXhEUE8zY1hlVmRuRHFMb2NjZGNLcmRoUGg1YnhlUDRXUzZVc3VBb2JWZiIsIm1hYyI6Ijg2ODk1ZDZkMzZmNzM1ZDkwNWJhNmU4YjQxOWNiZWI0OWNlNmUwYmU4ODRlYzgyZjFkMmI1MmQyYjA0N2U2ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+