Денег нет, но вы держитесь: в Калуге тротуары разваливаются под ногами

В четверг, 29 мая, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- У меня мама вчера шла с вокзала и упала на Билибина возле винзавода. Шла по ступенькам, а они развалились под ногой. Маме 84 года, и она сильно ударилась. Спасибо, парень поднял. Еле до дома дошла. Весь город уже развалился окончательно, - написала Людмила.

- Сожалеем, что произошла такая ситуация, желаем скорейшего выздоровления вашей маме. Там необходимо проводить ремонт тротуара. Мы рассматриваем такую возможность, но сроки будут зависеть от финансирования, - прокомментировали ситуацию в горуправе.