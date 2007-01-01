Мошенники начали охоту за молодежью

С начала 2025 года мошенники увеличили активность, направленную на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом, таковы данные экспертов ВТБ. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.

Ко дню защиты детей эксперты ВТБ назвали наиболее распространенные мошеннические уловки для обмана несовершеннолетних:

Поддельные онлайн-вакансии . Злоумышленники предлагают молодым людям лёгкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Кроме того, жертв вовлекают в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование его банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.

. Злоумышленники предлагают молодым людям лёгкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Кроме того, жертв вовлекают в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование его банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия. Запугивание через телефонные звонки . Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, утверждают, что родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Цель — вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.

. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, утверждают, что родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Цель — вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно. Фейковые новости и слухи в социальных сетях . Мошенники намеренно распространяют ложную информацию в молодёжных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.

. Мошенники намеренно распространяют ложную информацию в молодёжных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями. Обман через онлайн-игры и приложения . Злоумышленники создают фальшивые акции, выигрыши или предлагают приобрести игровую валюту. Для получения «приза» или бонусов подростков просят ввести данные банковской карты или перевести деньги. В результате дети теряют собственные средства или доступ к аккаунтам.

. Злоумышленники создают фальшивые акции, выигрыши или предлагают приобрести игровую валюту. Для получения «приза» или бонусов подростков просят ввести данные банковской карты или перевести деньги. В результате дети теряют собственные средства или доступ к аккаунтам. Удаленное управление устройствами. Под предлогом «повышения защиты» или помощи мошенники убеждают ребенка установить программы для удаленного доступа. Это позволяет злоумышленникам получить контроль над смартфоном и банковскими приложениями родителей, что приводит к хищению средств с их счетов.

«С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период. Основная рекомендация родителям — объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в месенджерах и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.