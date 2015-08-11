Бежим в ритме: музыка для занятий бегом

К Зелёному Марафону сервис Звук приготовил тематические плейлисты

Музыка может стать отличным союзником в тренировках. Она задаёт темп, мотивирует и даже снижает уровень стресса. В преддверии СберПрайм Зелёного Марафона HiFi-стриминг Звук подготовил специальные плейлисты в помощь участникам марафона.

Подборка включает треки с разным количеством ударов в минуту (BPM):

150 BPM — для лёгкого разогрева;

160 BPM — для бега трусцой;

170 BPM — для ускорения;

180 BPM — для интенсивного спринта.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Музыка задаёт ритм, помогает синхронизировать дыхание и шаг, превращая бег в осознанный процесс. Исследования подтверждают, что быстрые ритмы активируют зоны мозга, отвечающие за внимание и контроль движений. Любимые треки повышают уровень адреналина, что усиливает мотивацию. Классическая музыка снижает стресс, а расслабляющие композиции ускоряют восстановление.

Главное — найти свой темп: кому-то подойдёт энергичный бит, а кому-то — более плавные мелодии. Важно, чтобы музыка нравилась, — тогда тренировка будет в радость. В Зелёном Марафоне мы создаём все условия, чтобы каждый участник бежал с удовольствием, и музыка может стать частью этого опыта. Однако важно не превышать громкость и учитывать, что бег в наушниках требует повышенной внимательности и осторожности».

Важно не перегружать слух: громкость должна быть комфортной, иначе можно столкнуться с сенсорной перегрузкой — состоянием, когда мозг не успевает обрабатывать информацию.

12-й Зелёный Марафон пройдёт 31 мая в 60 городах России. Участников ожидают дистанции от 4,2 до 21,1 км и множество ярких моментов. Плейлисты от Звука помогут найти свой ритм и получить ещё больше удовольствия от бега!