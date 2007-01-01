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Общество

Ждите ещё 30 минут: калужане остались без автобуса №97

Дарья Джуманова
30.05, 10:19
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В среду, 28 мая, местная жительница пожаловалась на проблемы с общественным транспортом в комментариях под публикацией губернатора. Она рассказала, что на остановке «Кинотеатр Центральный» вечером собралось более 20 человек, но уехать они не смогли - автобусы не приходили.

- Люди прождали автобус 40 минут с 21:00. После звонка в диспетчерскую всех ждала отличная новость: автобус надо ждать еще минимум 30 минут. На вопрос, в чём проблема, все получили ответ: все автобусы сломаны, - пишет Вероника.

В городской управе заявили, что автобусы отправлялись по расписанию: в 20:47, 21:07, 21:15 и 21:38, и задержек не было.

Однако женщина попросила проверить записи звонков в диспетчерскую. Она сообщила, что звонила туда в 21:56, и именно тогда ей сказали, что автобус придется ждать еще.  

В горуправе снова заверили, что все транспортные средства были на линии. Однако информация о времени отправления автобусов почему-то изменилась.

- После 21:00 интервал движения автобуса составляет 35 минут, - написали в ведомстве.

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