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Общество

В Калуге лишь каждый восьмой родитель готов поддержать любой выбор профессии ребенка

Дмитрий Ивьев
30.05, 09:57
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Исследование, проведенное SuperJob и опубликованное 30 мая, показало, что только 13% родителей Калуги готовы одобрить любой профессиональный выбор своего ребенка. Остальные участники опроса выразили опасения по поводу ряда профессий. 

Каждый десятый калужанин (10%) категорически против того, чтобы их дети работали дворниками. Еще 7% родителей с тревогой относятся к перспективе видеть своих детей уборщиками или продавцами. Примечательно, что военные специальности оказались нежелательными для 6% опрошенных. 

По 5% респондентов не хотели бы, чтобы их потомки выбрали профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. Среди современных профессий блогеры вызывают опасения у 3% родителей. Такую же долю составляют те, кто против карьеры учителя для своих детей. 

Еще реже встречаются возражения против профессий официанта, грузчика, курьера или водителя — по 2% родителей отвергают эти варианты. Схожая доля опрошенных (по 2%) также высказалась против офисных должностей, таких как юрист, бухгалтер или менеджер разных направлений. 

Гендерные различия также проявились в ответах участников исследования. Отец чаще, чем мать, беспокоится о том, что ребенок может стать чиновником. В то же время матери больше тревожат перспективы работы детей уборщиками, продавцами, медиками или блогерами.

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