В Людиново на проспекте Машиностроителей подвал затопило нечистотами

В четверг, 29 мая, местная жительница пожаловалась на проблему в комментариях под постом губернатора.

По её словам, колодцы, которые обслуживает городская администрация, сломались ещё 4 мая. С тех пор нечистоты постоянно заливают подвалы ближайших домов.

- Все обращения в гос. органы привели к устранению засора 19.05.25 г., но 22-го мая ситуация повторилась, о чем неоднократно сообщалось в администрацию и диспетчерские службы, - пишет Юлия.

- Знаем о проблеме, ситуацию держим на контроле. Засоры устраняли. К сожалению, часть системы водоотведения разрушена. С понедельника начинаем замену участка системы, - ответили в администрации города.