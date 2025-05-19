Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Людиново на проспекте Машиностроителей подвал затопило нечистотами
Общество

В Людиново на проспекте Машиностроителей подвал затопило нечистотами

Дарья Джуманова
30.05, 09:53
0 272
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 29 мая, местная жительница пожаловалась на проблему в комментариях под постом губернатора.

По её словам, колодцы, которые обслуживает городская администрация, сломались ещё 4 мая. С тех пор нечистоты постоянно заливают подвалы ближайших домов.

- Все обращения в гос. органы привели к устранению засора 19.05.25 г., но 22-го мая ситуация повторилась, о чем неоднократно сообщалось в администрацию и диспетчерские службы, - пишет Юлия.

- Знаем о проблеме, ситуацию держим на контроле. Засоры устраняли. К сожалению, часть системы водоотведения разрушена. С понедельника начинаем замену участка системы, - ответили в администрации города.

Новости по тегу
жалобы
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldaTjc2T3liblh0WVIwTUVpZzJkN1E9PSIsInZhbHVlIjoicnpYZ1pIb3Ziczc0Q2ljVHVIZkF0T0RCZ0o2MytCdmlmQlIrOXhURndpS0NVMGRNd1BuaVNaSzQyQVJGa0crZm1hb0pKMXN3OG9kV1NzRmF2WnJZOW9VVXF2UVpieVd5aktNTTRMQjZmNzFkQU1CaitNK3doZ2VPL3o3Z3NlalMwZGErZUNFL2FML1hJRm1ta3RQbk4wRWJ4N0M5WXNrOVp6ck9CalNQcUQyajZEYlFOVWtUQW1vaHVJZjJaWXVTU0pXWG45K29tczNaMGxITkxvVXJDa2VzZFJKcENjckt2cVJEbHNnazVRMTRMVTlqTThqNVYvb0ZmeUUrbzAzZUNQdlhqQTlvc1FNOWl5T3dUZXozcms0YTVVTUhVRVhBYXZERDk0ekFLMmIwR1d0cWlpWlJoaERxZDlCUnNUWk01WXZ5djAwZ0FhM211bVQxRWhubzBXLzRRQkNYSHVJM3VUQTU3eHlxTzBNWUFIeGtxUzBOL1FDU2JPbTdhbEJ0S1Z4dXRsSmlkOHpuTlMrb2RmeXRlSkZmVXplcVk2Rm9taHNhbE1QTiszVFJ2bkZ1M2NEWi9DUGJtUXdGQWxIZSIsIm1hYyI6Ijc4MTEzY2VjZWNmYjcyNWRlYmU3YTg1YTg2MGNjMzU1OTc1MTI4YzkzZDFiMjA0MGQ4MTRlMGQxYzRmNTA4ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitLVWorNXh2M213TERtUkVickM2ZEE9PSIsInZhbHVlIjoiR2dYZzVjZ3A0ZC9GbnFkTk9lNUdFMVo1QmQrY2FnZExEZFdJNUhyQW9YeG5NMWF1dWkxYWNIbmh0cjhSTm81Y2RCcm9KWWdZN0x6UEZwK2RuS0RnUmR1L0FvTXlYNUtDNFBiMTljVDJZM0gyREtrcVpHVFJWR1NhamNCTXcyRHZ2SkZtbk55eEwxSncraWMvakRQUnRKSmxVbjl6M0xlQmJaM3VQTU9OZnl3VXVsMzNpdk12WDQyYzh4NWJ2MWNMSDhvbks3aVkrS2p6eUh2MDNqaUlsYVg3MEdGS3M2Sldob2x0cGw5ZVVBdW0vbVJ6bVJzUmVYUy9na1czWmxHZTJJWHdEQnRYeDM0bmt4elpDcUdEWktLanAxdkVFODBzUFMyOTdJS0VGY3RSZVRtSnkyd0RId0c1Z3hJUTFOUHVMRUMwSC9aMkJUU1pwNGsvRS9jNitPaW9Ua3RSdU1yYlhXV1IxVllrdkhLVUZpZFFMc0FJMnh3ZVBKQ2VDcERpV2FndVkzTDloTTRYY2xOT0hoSXZkSC9RSjBjbGhOSkYzQjVDeEI0b3BnZ2w1WDlsa2Y2MU1ZY00vTy9Ncy9JYkdpUVp5ZHJlN1pIcmF4cDNwRWxPZHdTb1VIeXR6WVBjUkYzaHUwUW9aSFlNOGc2MWZFYkZnSWRuNnQ0TlpXU0ZoZkFBS2xDKy9FRVZEQm9oZzQ0OVA2aW1uTjJYc3FIdlJBRVFCSXdHQjFxVFIzY0JNa1VOalI3bVRCNi91SFViRElaTzl5eW9OMWovV2VyaDVUbTNISE1USjZ2N2lVb0FoNFVnRldIRDFTeUh5c2l0UzFhWXIvVHVEcFpheWxCTiIsIm1hYyI6IjA2YTYyM2VmMTQ0M2E3Mjc1YzczYzljZWYzMzU5OTVkY2M3MzA0OWUzNTY3MzBhZDFmZjUxMmM3MGI5NDQ2M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+