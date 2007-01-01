Рысь вышла на дорогу в Калужской области
Рысь вышла на дорогу в Калужской области
Дикое животное удалось сфотографировать леснику из Барятинского района.
В пятницу, 30 мая, снимок опубликовала «Калугаоблохота».
- Обитательница Калужских лесов и Красной книги региона рысь обыкновенная – одно из самых малоизученных и необычных животных планеты, - отметили специалисты. - Увидеть этого красавца-хищника мечтает каждый, но встретить его в естественной среде обитания не хочется большинству. На федеральном уровне рысь не числится в Красной книге, но вид считается редким и уязвимым и внесён в различные конвенции о защите флоры и фауны.