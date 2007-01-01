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Рысь вышла на дорогу в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.05, 09:32
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Рысь вышла на дорогу в Калужской области

Дикое животное удалось сфотографировать леснику из Барятинского района.

В пятницу, 30 мая, снимок опубликовала «Калугаоблохота».

- Обитательница Калужских лесов и Красной книги региона рысь обыкновенная – одно из самых малоизученных и необычных животных планеты, - отметили специалисты. - Увидеть этого красавца-хищника мечтает каждый, но встретить его в естественной среде обитания не хочется большинству. На федеральном уровне рысь не числится в Красной книге, но вид считается редким и уязвимым и внесён в различные конвенции о защите флоры и фауны.

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